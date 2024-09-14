Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Херсонской области

В Новой Каховке Херсонской области пенсионерка погибла после удара ВСУ

В Херсонской области пенсионерка погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

75-летняя женщина умерла в собственном дворе на улице Лысенко в городе Таврийске. В Херсонской области пенсионерка родилась, выросла и вырастила детей. Ее сын выжил, но получил серьезные осколочные ранения груди, рук и ног — мужчину госпитализировали.

«Опять удар артиллерией по мирным кварталам. И опять днем, когда даже прифронтовой город осторожно оживает. Семье соболезнуем. Обязательно поможем», — отметил Алексеенко.

Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области погибла мирная жительница села Безлюдовка. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в восьми частных домах выбиты окна, осколками боеприпасов посечены крыши, заборы и один автомобиль. Помимо этого, в поселке Маслова Пристань загорелись несколько гаражей.