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20:20, 14 сентября 2024Бывший СССР

Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Херсонской области

В Новой Каховке Херсонской области пенсионерка погибла после удара ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области пенсионерка погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

75-летняя женщина умерла в собственном дворе на улице Лысенко в городе Таврийске. В Херсонской области пенсионерка родилась, выросла и вырастила детей. Ее сын выжил, но получил серьезные осколочные ранения груди, рук и ног — мужчину госпитализировали.

«Опять удар артиллерией по мирным кварталам. И опять днем, когда даже прифронтовой город осторожно оживает. Семье соболезнуем. Обязательно поможем», — отметил Алексеенко.

Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области погибла мирная жительница села Безлюдовка. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в восьми частных домах выбиты окна, осколками боеприпасов посечены крыши, заборы и один автомобиль. Помимо этого, в поселке Маслова Пристань загорелись несколько гаражей.

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      Нина Ташевская
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