Гладков: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

Жительница села Безлюдовка Белгородской области погибла при обстреле Шебекинского городского округа Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — сообщил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что в восьми частных домах выбиты окна, осколками боеприпасов посечены крыши, заборы и один автомобиль. Помимо этого, в поселке Маслова Пристань загорелись несколько гаражей. «Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение», — уточнил губернатор.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрела ВСУ погибли трое мужчин. По словам главы республики Дениса Пушилина, обстрел был произведен ракетами HIMARS и М30А1. Также была повреждена строительная техника.