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18:20, 14 сентября 2024Спорт

Плющенко рассказал о назначении отсуженных у 12-летней фигуристки денег

Плющенко: отсуженный у фигуристки Парсеговой долг пойдет на благотворительность

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Евгений Плющенко рассказал о назначении отсуженных у матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой 1,83 миллиона рублей. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, он отправит сумму на благотворительность. «Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — сказал он. Плющенко подчеркнул, что с самого начала судебного разбирательства говорил, что дело не в деньгах.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что поможет погасить долг Парсеговой, перешедшей к ней от Плющенко. Тренер объявила о проведении открытой тренировки, цена билета на которую составила 10 тысяч рублей. В итоге на нее было продано более 350 билетов.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на фигуристку в суд. Иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери.

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