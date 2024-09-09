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20:10, 9 сентября 2024Спорт

На открытую тренировку команды Тутберидзе продали более 350 билетов по 10 тысяч рублей

На тренировку команды Тутберидзе продали более 350 билетов по 10 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продано 355 билетов. Об этом сообщается на сайте билетного агрегатора Red Kassa.

Стоимость билета фиксирована и составляет 10 тысяч рублей. Таким образом, прибыль с продажи составит более 3,5 миллиона рублей.

8 сентября Тутберидзе высказалась о взыскании 1,83 миллиона рублей академией «Ангелы Плющенко» с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Последняя ушла от Евгения Плющенко к Тутберидзе. Специалист заявила, что долг спортсменки будет закрыт полностью, независимо от заработанной на тренировке суммы.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на фигуристку в суд. Иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери. После этого в команде Тутберидзе объявили о проведении открытой тренировки, на которую смогут попасть зрители, часть дохода пообещали направить на помощь Парсеговой.

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      Андрей Стрельцов
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