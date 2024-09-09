На открытую тренировку команды Тутберидзе продали более 350 билетов по 10 тысяч рублей

На тренировку команды Тутберидзе продали более 350 билетов по 10 тысяч рублей

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продано 355 билетов. Об этом сообщается на сайте билетного агрегатора Red Kassa.

Стоимость билета фиксирована и составляет 10 тысяч рублей. Таким образом, прибыль с продажи составит более 3,5 миллиона рублей.

8 сентября Тутберидзе высказалась о взыскании 1,83 миллиона рублей академией «Ангелы Плющенко» с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Последняя ушла от Евгения Плющенко к Тутберидзе. Специалист заявила, что долг спортсменки будет закрыт полностью, независимо от заработанной на тренировке суммы.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на фигуристку в суд. Иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери. После этого в команде Тутберидзе объявили о проведении открытой тренировки, на которую смогут попасть зрители, часть дохода пообещали направить на помощь Парсеговой.