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05:06, 14 сентября 2024Россия

Подполковник Данилов рассказал о применении ВСУ западного вооружения в Курской области

Подполковник Данилов: ВСУ в Малой Локне использовали ракету HIMARS и БМП Marder

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракету HIMARS, немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другое западное вооружение в Малой Локне Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

Он сообщил, что украинские бойцы ежедневно «разносили» укрытия в поселке, и их становилось все меньше и меньше. «Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава», — заявил Данилов.

Военный добавил, что ВСУ применяли минометы польского производства, немецкие БПМ Marder, реактивную артиллерию и танк.

Село Малая Локня стало одной из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее две недели.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с подполковником Александром Даниловым. Отмечается, что военный в ходе августовских боев «принял решение вызвать огонь на себя» и получил травму в результате обстрела.

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      Маргарита Пименова
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