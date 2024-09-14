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11:04, 14 сентября 2024Россия

Путин оценил вклад дагестанцев в борьбу с международным терроризмом

Путин поблагодарил дагестанцев за вклад в борьбу с международным терроризмом

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил дагестанцев за вклад в борьбу с международным терроризмом. Об этом он сообщил в телеграмме, направленной жителям Дагестана, передает РИА Новости.

«25 лет назад, в сентябре 1999 года, были разгромлены банды международных террористов, мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, а также сегодняшними подвигами в ходе СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру»)», — отметил глава государства.

Путин также отметил роль возглавлявшего республику в 1990-х годах Магомедали Магомедова в укреплении мира и согласия в Дагестане. Российский лидер заявил, что всегда будет помнить встречи с Магомедовым как с выдающимся государственным деятелем, патриотом и мужественным человеком, наделенным несгибаемой волей.

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      Екатерина Грищенко
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