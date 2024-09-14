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04:34, 14 сентября 2024Забота о себе

Психолог назвала самые распространенные симптомы РПП

Психолог Сапелкина: недоедание или переедание могут быть симптомами РПП

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

В настоящее время наблюдается рост числа случаев расстройств пищевого поведения (РПП) как в России, так и по всему миру, рассказала психолог Варвара Сапелкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые узнаваемые симптомы заболевания.

Наиболее распространенными формами нарушенного пищевого поведения являются нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание, сообщила психолог. Она отметила, что для расстройств характерны озабоченность контролированием массы тела, искажение образа тела и изменение ценности питания.

По словам Сапелкиной, человек с РПП может или недоедать, или передать, прибегать к слабительным или мочегонным препаратам, отрабатывать спортивными тренировками съеденную еду, каждый день по нескольку раз проверять свой вес, тайно вызывать рвоту. Кроме того, люди часто много курят или пьют много жидкости, чтобы притупить чувство голова, носят свободную одежду, которая помогает скрыть скачки и колебания веса.

Если говорить о том, какой вес характерен для людей с расстройствами пищевого поведения, то, как правило, люди с анорексией имеют заметный дефицит веса, люди с булимией часто имеют нормальный вес, а распространенной особенностью компульсивно переедающих является лишний вес или резкие скачки веса в течение короткого промежутка времени

Варвара Сапелкинапсихолог

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что для людей с РПП часто характерен перфекционизм. «Этот фактор в сочетании с неуверенностью к себе, стремлением к худобе может способствовать развитию и поддержанию заболевания», — уточнила она.

Психолог обратила внимание, что часто поведение больных РПП носит скрытый характер, что снижает перспективы выздоровления. Так, близкие могут и не догадываться, что их ребенок или партнер недоедает или вызывает рвоту.

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      Екатерина Смирная
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