Экс-офицер СБУ Стариков: судьба конфликта на Украине решается в Донбассе

Судьба украинского конфликта решается не в Курской области, а в Донбассе. Такое заявление сделал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте. На курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — заявил Стариков.

По его словам, ситуация на покровском, кураховском и угледарском направлениях превратилась для украинской армии в оперативно-тактический кризис, который может обвалить фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а положение в Курской области перерастает в позиционный тупик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть проблемы с комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска.