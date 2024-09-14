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16:34, 14 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали решающее судьбу конфликта направление на фронте

Экс-офицер СБУ Стариков: судьба конфликта на Украине решается в Донбассе

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Судьба украинского конфликта решается не в Курской области, а в Донбассе. Такое заявление сделал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте. На курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — заявил Стариков.

По его словам, ситуация на покровском, кураховском и угледарском направлениях превратилась для украинской армии в оперативно-тактический кризис, который может обвалить фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а положение в Курской области перерастает в позиционный тупик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть проблемы с комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска.

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