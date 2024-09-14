Судьбу жильцов пострадавшего из-за пожара дома в Дагестане раскрыли

Жителей многоквартирного дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР

Жителей многоквартирного дома в Дербенте (Дагестан) после пожара разместят в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания», — раскрыли судьбу граждан власти.

Управление Следственного комитета (СК) России по республике Дагестан в своем Telegram-канале уточнило, что по факту пожара проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают в пострадавшем доме.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара отравились две местные жительницы, находившиеся в момент возгорания в лифте. Их госпитализировали, однако спасти пострадавших не удалось.

Ранее в дагестанском Кизляре произошел пожар на территории рыбзавода. В результате никто не пострадал.

