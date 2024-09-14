Существующую три века пивоварню закроют из-за убытков в Баварии

Существующую 334 года пивоварню Schlössle-Bier закроют из-за убытков в Баварии

Существующую 334 года пивоварню Schlössle-Bier, являющуюся одной из старейших в мире, закроют из-за убытков в Баварии. Об этом сообщает газета Nordbayern.

«Уважаемые гости и клиенты, с тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить вам, что в конце года мы прекратим пивоваренную деятельность (...) Несмотря на поддержку наших преданных поклонников, в последние годы нам не удавалось запустить нашу пивоварню, чтобы покрыть наши расходы. Ресторан приносил хорошую прибыль и долгое время субсидировал пивоваренный бизнес», — приводит издание заявление пивоварни.

Однако владеющая бизнесом семья подчеркнула, что речи о закрытии ресторана при пивоварне не идет. Он сохранится и речь идет лишь о прекращении выпуска собственного пива в бутылках.

1 февраля стало известно, что за последние 30 лет продажи немецкого пива сократились на четверть (25,3 процента), при этом только за 2023 год потребление упало на 4,5 процента. По итогам 2023 года года страна продала 8,4 миллиарда литров пива. На внутреннем рынке снижение зафиксировано на уровне 4,2 процента в годовом выражении (6,9 миллиарда литров), а поставки на экспорт упали на 5,9 процента.