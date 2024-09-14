Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
1:5
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив-Кубань
76:86
Завершен
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
Витязь
1:2
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
78:72
Завершен
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Рубин
0:2
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
07:50, 14 сентября 2024Спорт

Тренер назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц

Фото: PxHere

Фитнес-тренер Роман Канеев назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц. Его слова приводит «Чемпионат».

Канеев рекомендовал выполнять выпады, наклоны вперед, приседания плие с гантелью, румынскую тягу, приседания, ягодичный мост и «маятник». Для выполнения последнего нужно встать, расположив гантель в правой руке. Далее необходимо
наклоняться медленно вперед, отводя левую ногу назад, пока корпус и задняя нога не образуют линию параллельно полу.

Следующим упражнением эксперт посоветовал сгибание ног лежа на животе. Последними стали приседания сумо с гантелью. Для их выполнения нужно взять гантель двумя руками и расположить у груди, при этом ноги поставив чуть шире плеч. Далее необходимо выполнить присед сумо до параллели бедра полу.

Ранее тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. Он заявил, что таким упражнением являются прыжки со скакалкой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Обошлись словами о неизменной поддержке Украины. Белый дом не разрешил ВСУ бить американским оружием вглубь России

      В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

      В США пожаловались на потерю ВСУ «военного импульса»

      Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП

      Тренер назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц

      В США стали набирать актеров со знанием русского языка для участия в учениях

      В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

      Байден прокомментировал предупреждение Путина о последствиях ударов по России

      Зеленский счел успешной операцию ВСУ в Курской области

      Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше