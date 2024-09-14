Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:53, 14 сентября 2024Из жизни

В Британии женщина родила одного ребенка дважды

В Британии женщина родила одного ребенка два раза

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

В Британии женщина родила одного ребенка два раза. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации газеты, на ранних стадиях беременности мать узнала о том, что ребенок, вероятно, родится с расщеплением позвоночника. Для того чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности — врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.

По-настоящему младенец родился на 38-й неделе. После родов ребенок пробыл восемь дней в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По мнению врачей, мальчик, вероятнее всего, не сможет ходить. Однако, по словам матери, за год с помощью физиотерапии ребенок добился успехов. Родители надеются, что их сын сможет ходить сам.

Ранее в Британии женщина, не подозревавшая о своей беременности, приняла схватки за отравление испорченной курицей. По ее словам, все месяцы беременности у нее были регулярные менструации. Она заметила, что ее вес немного увеличился, но не придала этому значения. «На самом деле это была скрытая беременность», — объяснила женщина.

До этого сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Не знавшая о беременности женщина пришла в заведение, чтобы купить ланч для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.

Герой по соседству
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      Рябков рассказал о сигналах США по недопущению кризиса

      В Алжире провозгласили победу действующего президента на выборах

      В Минобороны заявили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

      На Украине раскрыли планы по проведению выборов в 2025 году

      На Украине назвали решающее судьбу конфликта направление на фронте

      В Германии заявили о провале стратегии накачивания Украины оружием

      Трусова оценила первое за два года выступление на соревнованиях

      Неудачная попытка наступления ВСУ на новом направлении в Курской области попала на видео

      Раскрыты планы королевской семьи по поздравлению принца Гарри с 40-летием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше