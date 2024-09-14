В Британии женщина родила одного ребенка дважды

В Британии женщина родила одного ребенка два раза

В Британии женщина родила одного ребенка два раза. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации газеты, на ранних стадиях беременности мать узнала о том, что ребенок, вероятно, родится с расщеплением позвоночника. Для того чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности — врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.

По-настоящему младенец родился на 38-й неделе. После родов ребенок пробыл восемь дней в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По мнению врачей, мальчик, вероятнее всего, не сможет ходить. Однако, по словам матери, за год с помощью физиотерапии ребенок добился успехов. Родители надеются, что их сын сможет ходить сам.

Ранее в Британии женщина, не подозревавшая о своей беременности, приняла схватки за отравление испорченной курицей. По ее словам, все месяцы беременности у нее были регулярные менструации. Она заметила, что ее вес немного увеличился, но не придала этому значения. «На самом деле это была скрытая беременность», — объяснила женщина.

До этого сообщалось, что медсестра из США неожиданно для себя родила ребенка в туалете фастфуд-ресторана. Не знавшая о беременности женщина пришла в заведение, чтобы купить ланч для пациента, когда у нее внезапно начались схватки.