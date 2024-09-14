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09:49, 14 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве насчитали более 200 случаев поджога машин военных

Начальник полиции Шумейко: в Киеве зафиксировано более 200 случаев поджога машин

Фото: Reuters

В Киеве зафиксировано более 200 случаев поджога машин, принадлежащих военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник городской полиции Дмитрий Шумейко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — рассказал глава полиции.

По его словам, порядка четверти поджигателей может оказаться несовершеннолетними. Он добавил, что им якобы предлагают выплаты в размере от 600 долларов, до нескольких тысяч за подобные деяния.

6 сентября Служба безопасности Украины задержала две группы поджигателей авто военнослужащих ВСУ в Киеве и Хмельницком. Им предъявлены обвинения по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и повреждении имущества путем поджога и грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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      Максим Габриелян
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