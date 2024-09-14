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09:35, 14 сентября 2024Мир

В Китае заявили о рисках безопасности от кораблей ФРГ в Тайваньском проливе

НОАК: проход кораблей ФРГ через Тайваньский пролив создает риски безопасности
СюжетПротесты в США

Фото: David Hecker / Getty Images

Проход военных кораблей Федеративной Республики Германия (ФРГ) через Тайваньский пролив создает риски безопасности. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, передает РИА Новости.

По его словам, действия немецкой стороны создают риски безопасности и подают ложные сигналы. Ли Си отметил, что Вооруженные силы (ВС) Китая находятся в высокой степени боеготовности для противостояния всем угрозам и провокациям.

7 сентября стало известно, что немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив. Сообщалось, что это произойдет, несмотря на протесты со стороны Пекина.

Ранее Госсовет Китая обвинил США в стремлении превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад». В Пекине отметили, что Вашингтон со злым умыслом поставляет вооружение Тайваню, «пытаясь принести пожар войны» в Тайваньский пролив.

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      Екатерина Грищенко
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