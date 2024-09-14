В Китае заявили о рисках безопасности от кораблей ФРГ в Тайваньском проливе

НОАК: проход кораблей ФРГ через Тайваньский пролив создает риски безопасности

Проход военных кораблей Федеративной Республики Германия (ФРГ) через Тайваньский пролив создает риски безопасности. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, передает РИА Новости.

По его словам, действия немецкой стороны создают риски безопасности и подают ложные сигналы. Ли Си отметил, что Вооруженные силы (ВС) Китая находятся в высокой степени боеготовности для противостояния всем угрозам и провокациям.

7 сентября стало известно, что немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив. Сообщалось, что это произойдет, несмотря на протесты со стороны Пекина.

Ранее Госсовет Китая обвинил США в стремлении превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад». В Пекине отметили, что Вашингтон со злым умыслом поставляет вооружение Тайваню, «пытаясь принести пожар войны» в Тайваньский пролив.