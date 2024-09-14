В клубе НХЛ высказались о перспективах 19-летнего россиянина Мичкова

Директор по развитию игроков «Филадельфии»: Мичкову не стоит давить на себя

Директор по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Райли Армстронг высказался о перспективах россиянина Матвея Мичкова. Его слова передает Metaratings.

«Надеюсь, что он начнет с той ноги. Надеюсь, Матвей не будет слишком давить на себя, чтобы он мог просто быть собой и получать удовольствие от игры», — заявил Армстронг.

Ранее 14 сентября 19-летний Мичков забросил дебютную шайбу за клуб в матче новичков «Флайерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Несмотря на его гол, «Филадельфия» уступила в серии буллитов.

Российский хоккеист пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал Мичкова под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.