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22:04, 14 сентября 2024Спорт

В клубе НХЛ высказались о перспективах 19-летнего россиянина Мичкова

Директор по развитию игроков «Филадельфии»: Мичкову не стоит давить на себя

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Директор по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Райли Армстронг высказался о перспективах россиянина Матвея Мичкова. Его слова передает Metaratings.

«Надеюсь, что он начнет с той ноги. Надеюсь, Матвей не будет слишком давить на себя, чтобы он мог просто быть собой и получать удовольствие от игры», — заявил Армстронг.

Ранее 14 сентября 19-летний Мичков забросил дебютную шайбу за клуб в матче новичков «Флайерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Несмотря на его гол, «Филадельфия» уступила в серии буллитов.

Российский хоккеист пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал Мичкова под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

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      Андрей Стрельцов
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