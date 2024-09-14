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18:27, 14 сентября 2024Россия

В Подмосковье депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя четыре дня

Подмосковный депутат Хасанов сложил полномочия спустя четыре дня после избрания

Кадр: «Пушкинский: Новости большого округа» / YouTube

Депутат подмосковного Пушкина, глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов сложил полномочия всего через четыре дня после избрания на пост. Об этом рассказали в пресс-службе отделения «Единой России».

«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятия его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня», — цитируют в публикации председателя Совета депутатов Артема Садулу.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что отставка Хасанова была «добровольно-принудительной». «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — подчеркнул чиновник в своем Telegram-канале, уточнив, что Хасанова обвиняют в обмане бойцов спецоперации. 13 сентября коллеги депутата выступили за его увольнение.

Ранее сообщалось о том, что член Совета Федерации (СФ) от Республики Крым Сергей Цеков сложил с себя полномочия.

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      Наталья Анисеева
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