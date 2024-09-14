В Подмосковье депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя четыре дня

Подмосковный депутат Хасанов сложил полномочия спустя четыре дня после избрания

Депутат подмосковного Пушкина, глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов сложил полномочия всего через четыре дня после избрания на пост. Об этом рассказали в пресс-службе отделения «Единой России».

«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятия его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня», — цитируют в публикации председателя Совета депутатов Артема Садулу.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что отставка Хасанова была «добровольно-принудительной». «Как сообщили мне коллеги из Московской области, вчера Хасанов добровольно-принудительно сложил с себя полномочия. Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — подчеркнул чиновник в своем Telegram-канале, уточнив, что Хасанова обвиняют в обмане бойцов спецоперации. 13 сентября коллеги депутата выступили за его увольнение.

Ранее сообщалось о том, что член Совета Федерации (СФ) от Республики Крым Сергей Цеков сложил с себя полномочия.