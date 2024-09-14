В российском регионе сбили украинский беспилотник

Минобороны России: в Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Около 14:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

13 сентября в небе над Брянской областью был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был уничтожен российскими военными около 13:30.