В США начали искать актеров со знанием русского языка для военных учений

База США Форт Ирвин ищет актеров со знанием русского языка для военных учений

Американский национальный учебный центр Форт Ирвин набирает актеров со знанием русского языка для участия в военных учениях, передает РИА Новости.

По данным агентства, на полигоне в Форт Ирвине бойцы Вооруженных сил (ВС) США отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Отмечается, что после начала специальной военной операции (СВО) на базе Форт Ирвин происходит моделирование боя на Украине.

В сети были обнаружены объявления, в которых компания Check Defense искала «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Среди требований значилось отличное обладание устными и письменными навыками, а также умение «воспроизводить культурные особенности».

Ранее сообщалось, что военнослужащие США забыли в отправленной на Украину боевой машине пехоты (БМП) Bradley карту Форт Ирвин, одной из крупнейших американских военных баз. Центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

До этого российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Боец с позывным Шахтер рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками.

