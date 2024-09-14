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12:53, 14 сентября 2024Мир

В США начали искать актеров со знанием русского языка для военных учений

База США Форт Ирвин ищет актеров со знанием русского языка для военных учений

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Американский национальный учебный центр Форт Ирвин набирает актеров со знанием русского языка для участия в военных учениях, передает РИА Новости.

По данным агентства, на полигоне в Форт Ирвине бойцы Вооруженных сил (ВС) США отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Отмечается, что после начала специальной военной операции (СВО) на базе Форт Ирвин происходит моделирование боя на Украине.

В сети были обнаружены объявления, в которых компания Check Defense искала «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Среди требований значилось отличное обладание устными и письменными навыками, а также умение «воспроизводить культурные особенности».

Ранее сообщалось, что военнослужащие США забыли в отправленной на Украину боевой машине пехоты (БМП) Bradley карту Форт Ирвин, одной из крупнейших американских военных баз. Центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

До этого российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Боец с позывным Шахтер рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками.

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      Варвара Кошечкина
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