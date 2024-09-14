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07:56, 14 сентября 2024Мир

В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

Трамп: США не хотят допускать военного конфликта с Россией

Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Об этом в ходе выступления в Лас-Вегасе заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он назвал Харрис сторонницей войны с Россией, подчеркнув, что она намерена вернуть в стране обязательный призыв на военную службу в случае победы на выборах.

«Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть», — сказал политик.

Ранее американского предпринимателя Илона Маска обеспокоили слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.

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      Артём Верейкин
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