В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

Трамп: США не хотят допускать военного конфликта с Россией

США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Об этом в ходе выступления в Лас-Вегасе заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он назвал Харрис сторонницей войны с Россией, подчеркнув, что она намерена вернуть в стране обязательный призыв на военную службу в случае победы на выборах.

«Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть», — сказал политик.

Ранее американского предпринимателя Илона Маска обеспокоили слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск.