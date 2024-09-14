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18:38, 14 сентября 2024Бывший СССР

Вернувшиеся из плена российские военные поделились впечатлениями от освобождения

Бойцы ВС России поделились первыми эмоциями, вернувшись из украинского плена

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные поделились первыми впечатлениями после освобождения в ролике Министерства обороны, опубликованном в Telegram-канале.

«Такое облегчение на душе. Уже понимаю, что поеду домой и что все позади. Уже не о чем переживать», — заявил один из бойцов, выразив благодарность за свой обмен.

Другой военнослужащий отметил, что не надеялся на возвращение и еще не способен осознать произошедшее, но добавил, что настроение у него «бомбовое».

Ранее стало известно, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссия, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь

Отмечалось, что посредничество гуманитарного характера при обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). МИД страны поблагодарил Россию и Украину за сотрудничество. Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что при посредничестве Абу-Даби этот обмен стал восьмым для Москвы и Киева за текущий год.

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      Валентин Карант
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