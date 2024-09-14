Вернувшиеся из плена российские военные поделились впечатлениями от освобождения

Бойцы ВС России поделились первыми эмоциями, вернувшись из украинского плена

Вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные поделились первыми впечатлениями после освобождения в ролике Министерства обороны, опубликованном в Telegram-канале.

«Такое облегчение на душе. Уже понимаю, что поеду домой и что все позади. Уже не о чем переживать», — заявил один из бойцов, выразив благодарность за свой обмен.

Другой военнослужащий отметил, что не надеялся на возвращение и еще не способен осознать произошедшее, но добавил, что настроение у него «бомбовое».

Ранее стало известно, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссия, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь

Отмечалось, что посредничество гуманитарного характера при обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). МИД страны поблагодарил Россию и Украину за сотрудничество. Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что при посредничестве Абу-Даби этот обмен стал восьмым для Москвы и Киева за текущий год.