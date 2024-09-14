Внутренняя проверка Службы безопасности подтвердила просчеты в подготовке митинга Трампа

WP: проверка выявила нарушения в работе Секретной службы на митинге Трампа

Внутренняя проверка подтвердила нарушения в работе Секретной службы США и местных правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на митинге кандидата на пост президента страны от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на него было совершено покушение. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных правительственных чиновников.

Кроме того, новое расследование показало, что агенты никогда не давали указания местной полиции обезопасить крышу здания, в котором находился стрелок, утверждают источники издания. Также отмечается, что агенты Секретной службы не имели доступа к внутренней коммуникации местных правоохранителей. Полицейские, в свою очередь, не уведомили по радиосвязи о подозрительном человеке на мероприятии. В соответствии с инструкциями, они направили фотографию лишь одному сотруднику.

Ранее сообщалось, что помощник руководителя Секретной службы США Майкл Плэти уволится в связи с покушением на Дональда Трампа.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.