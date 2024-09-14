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16:01, 14 сентября 2024Мир

Во Франции учли слова Путина и собрались предотвратить мировую войну

Le Monde: власти Франции услышали слова Путина и захотели избежать мировой войны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Во Франции услышали предупреждение президента России Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта, если будет применено дальнобойное оружие против России. Власти европейской страны захотели избежать третьей мировой войны, сообщает газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя исключать вероятность того, что россияне могут расширить свои военные действия», — заявил собеседник газеты, комментируя слова Путина.

Несмотря на активные обсуждения в СМИ о возможности нанесения ударов по российским территориям, власти Франции не высказывали официальной точки зрения. В Le Monde предполагают, что этот вопрос могли затронуть во время беседы президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако официального подтверждения этой информации от Елисейского дворца не поступало.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск выступает против ударов по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины. Понтифик выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной и пресечение любых попыток эскалации конфликта.

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      Нина Ташевская
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