Политолог Дель Валь: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

Эксперт в области геополитики, профессор Института подготовки к администрированию и менеджменту (IPAG) Александр Дель Валь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стремлении втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом он написал в своей колонке для журнала Valeurs Actuelles.

Эксперт сообщил о тяжелом положении, в котором оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что каждый десятый солдат украинской армии обвиняется в дезертирстве, а 800 тысяч граждан страны выступают против поступления на службу в армию.

«Столкнувшись с этой реальностью, Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: пытается напрямую вовлечь НАТО в конфликт, заставив альянс ввести войска», — считает Дель Валь.

Эксперт также напомнил о требовании украинского лидера дать Киеву больше дальнобойных ракет для ударов в глубину территории России. По его мнению, такие заявления Зеленского могут превратить региональный конфликт в войну Запада против России с непредсказуемыми последствиями. Он также допустил, что это может привести к ядерной войне.

Ранее Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств ПВО. Он указал, что количество зенитных ракетных комплексов, которые Киев еще не получил, значительное.

Как сообщала газета Messaggero, Зеленский надеется на помощь Италии в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Partiot. Утверждалось, что украинский лидер рассчитывает на посредническую роль Рима в вопросе передачи техники Киеву.