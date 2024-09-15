102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале в Москве

Мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войны и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

50 постояльцев центра пожаловались на боли в животе, понос и рвоту. 20 человек госпитализированы в больницу. У 102-летней матери Алферовой обезвоживание первой степени.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Уточняется, что госпиталь находится рядом с китайским рестораном «ВанДи», где недавно отравились иностранные туристы.

Ранее стало известно о нарушениях санитарных норм в московских ресторанах «Иль Патио» и «Планета суши». Отмечалось, что сотрудники пользовались телефонами во время работы, голыми руками трогали мусорку и еду из контейнеров, не соблюдали правила хранения продуктов. Кроме того, в помещениях заведений нашли тараканов.