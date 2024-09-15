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10:13, 15 сентября 2024Россия

Алаудинов отказал чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ

Алаудинов разозлился из-за просьбы бойцов «Ахмата» вытащить их из плена

Фото: Александр Река / ТАСС

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов разозлился из-за просьб попавших в украинский плен чеченских бойцов вытащить их. Свою позицию он объяснил в Telegram-канале.

Соратник Кадырова прокомментировал ролики, на которых представители спецслужб Украины дают возможность пленным звонить в Чеченскую республику, чтобы пообщаться с родными. «И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять"», — заявил командир спецназа.

Алаудинов подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. Он заявил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Командир посоветовал ВСУ оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с данным вопросом.

Ранее Алаудинов рассказал, что мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен. По его словам, солдаты противника сдаются гораздо чаще, чем в начале специальной военной операции (СВО).

Командир «Ахмата» также сообщил о полной дезорганизации ВСУ в Курской области. По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ рассказали, что испытывали большие проблемы с обеспечением, едой и водой. При этом Алаудинов уточнил, что для военных ВС РФ в регионе сложилась хорошая обстановка.

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