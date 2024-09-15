Алаудинов раскрыл полученную от пленных солдат ВСУ секретную информацию

Алаудинов: пленные из 41-й бригады ВСУ раскрыли позиции «Кракена» под Курском

Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен под Курском, раскрыли позиции подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) в российском регионе. О получении секретной информации сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Вот мы уже знаем, что сзади них (41-й бригады ВСУ) находится подразделение "Кракен". То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», — сказал Алаудинов.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничных районах. 10 сентября стало известно, что российские силы начали контрнаступление. На следующий день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о возвращении под контроль России около десятка населенных пунктов региона.