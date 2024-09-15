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00:30, 15 сентября 2024Наука и техника

Anduril Introduces представила «революционные» крылатые ракеты Barracuda

Компания Anduril Introduces представила модульные крылатые ракеты Barracuda

Фото: Anduril Industries

Американская оборонная компания Anduril Introduces представила крылатые ракеты Barracuda. Как пишет издание TWZ, новое оружие благодаря своей модульной конструкции, простоте производства и относительной дешевизне может произвести революцию в вооружениях.

Подрядчик Пентагона охарактеризовал семейство Barracuda как высокоточные «расходные автономные летательные аппараты», способные запускаться с вертолетов и самолетов, а также морских и наземных платформ. Семейство представлено тремя ракетами: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждой из них доступна модификация Barracuda-M. Цели ракет могут располагаться как на суше, так и в море, и быть как статическими, так и подвижными.

Каждая Barracuda в центральной части корпуса имеет пару выдвижных крыльев, а сзади — два складных стабилизатора. В движение ракета приводится воздушно-реактивным двигателем с утопленным в корпус воздухозаборником. В базовой части ракеты семейства имеют общие наборы подсистем, тогда как в остальном их можно легко настроить под конкретную задачу, используя широко доступные на коммерческом рынке компоненты.

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Самая маломощная ракета — Barracuda-100 — способна переносить боевую часть массой 15 килограммов и имеет дальность полета до 157 километров (при условии воздушного старта). Ссылаясь на опубликованные Anduril Introduces снимки, в TWZ допустили, что Barracuda-100 может запускаться с тех же установок, что и ракеты AGM-114 и AGM-179. В издании не исключают, что новая ракета в носовой части оснащена электрооптической, инфракрасную и (или) лазерной головкой самонаведения.

Ракета Barracuda-250 при сопоставимой с Barracuda-100 массе боевой части имеет существенно большую дальность полета — до 370 километров. Благодаря своим небольшим габаритам ракета допускает размещение во внутреннем отсеке истребителя пятого поколения F-35. Anduril Introduces уверяет, что Barracuda-250 может запускаться с наземных или морских реактивных залповых систем (РСЗО) Multiple Launch Rocket System (MLRS) и High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Масса боевой части Barracuda-500 — до 45 килограммов, дальность — до 926 километров. Данный вариант семейства Barracuda предназначен для воздушного старта, в том числе с паллеты.

В июне 2021-го в TWZ сообщили, что самолет MC-130J Военно-воздушных сил США сбросил груз, имитирующий паллету с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J в самолет-арсенал. Согласно изданию, в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса паллеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет.

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      Иван Потапов
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