Anduril Introduces представила «революционные» крылатые ракеты Barracuda

Компания Anduril Introduces представила модульные крылатые ракеты Barracuda

Американская оборонная компания Anduril Introduces представила крылатые ракеты Barracuda. Как пишет издание TWZ, новое оружие благодаря своей модульной конструкции, простоте производства и относительной дешевизне может произвести революцию в вооружениях.

Подрядчик Пентагона охарактеризовал семейство Barracuda как высокоточные «расходные автономные летательные аппараты», способные запускаться с вертолетов и самолетов, а также морских и наземных платформ. Семейство представлено тремя ракетами: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждой из них доступна модификация Barracuda-M. Цели ракет могут располагаться как на суше, так и в море, и быть как статическими, так и подвижными.

Каждая Barracuda в центральной части корпуса имеет пару выдвижных крыльев, а сзади — два складных стабилизатора. В движение ракета приводится воздушно-реактивным двигателем с утопленным в корпус воздухозаборником. В базовой части ракеты семейства имеют общие наборы подсистем, тогда как в остальном их можно легко настроить под конкретную задачу, используя широко доступные на коммерческом рынке компоненты.

Самая маломощная ракета — Barracuda-100 — способна переносить боевую часть массой 15 килограммов и имеет дальность полета до 157 километров (при условии воздушного старта). Ссылаясь на опубликованные Anduril Introduces снимки, в TWZ допустили, что Barracuda-100 может запускаться с тех же установок, что и ракеты AGM-114 и AGM-179. В издании не исключают, что новая ракета в носовой части оснащена электрооптической, инфракрасную и (или) лазерной головкой самонаведения.

Ракета Barracuda-250 при сопоставимой с Barracuda-100 массе боевой части имеет существенно большую дальность полета — до 370 километров. Благодаря своим небольшим габаритам ракета допускает размещение во внутреннем отсеке истребителя пятого поколения F-35. Anduril Introduces уверяет, что Barracuda-250 может запускаться с наземных или морских реактивных залповых систем (РСЗО) Multiple Launch Rocket System (MLRS) и High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Масса боевой части Barracuda-500 — до 45 килограммов, дальность — до 926 километров. Данный вариант семейства Barracuda предназначен для воздушного старта, в том числе с паллеты.

В июне 2021-го в TWZ сообщили, что самолет MC-130J Военно-воздушных сил США сбросил груз, имитирующий паллету с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J в самолет-арсенал. Согласно изданию, в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса паллеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет.