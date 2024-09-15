Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Бакальчук решил зарегистрировать знак RWB, чтобы не допустить смены названия

Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости, что подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ».

В беседе с агентством он подтвердил, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. «По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого», — заявил Бакальчук.

Бизнесмен добавил, что намерен защищать интересы своего семейного бизнеса «всеми законными способами». «Чем, собственно, и занимаюсь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что объединенная компания Wildberries и Russ забрала строительство логистических проектов у «ВБ девелопмент». Как сообщили в пресс-службе ООО «РВБ», основанная Владиславом Бакальчуком организация лишилась проектов по возведению складов для маркетплейса. Их передали в дочернюю структуру ООО «РВБ», чтобы сохранить темпы расширения.