Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости, что подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ».
В беседе с агентством он подтвердил, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. «По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого», — заявил Бакальчук.
Бизнесмен добавил, что намерен защищать интересы своего семейного бизнеса «всеми законными способами». «Чем, собственно, и занимаюсь», — заключил он.
Ранее сообщалось, что объединенная компания Wildberries и Russ забрала строительство логистических проектов у «ВБ девелопмент». Как сообщили в пресс-службе ООО «РВБ», основанная Владиславом Бакальчуком организация лишилась проектов по возведению складов для маркетплейса. Их передали в дочернюю структуру ООО «РВБ», чтобы сохранить темпы расширения.