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21:17, 15 сентября 2024Экономика

Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Бакальчук решил зарегистрировать знак RWB, чтобы не допустить смены названия

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости, что подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ».

В беседе с агентством он подтвердил, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. «По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого», — заявил Бакальчук.

Бизнесмен добавил, что намерен защищать интересы своего семейного бизнеса «всеми законными способами». «Чем, собственно, и занимаюсь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что объединенная компания Wildberries и Russ забрала строительство логистических проектов у «ВБ девелопмент». Как сообщили в пресс-службе ООО «РВБ», основанная Владиславом Бакальчуком организация лишилась проектов по возведению складов для маркетплейса. Их передали в дочернюю структуру ООО «РВБ», чтобы сохранить темпы расширения.

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      Марина Совина
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