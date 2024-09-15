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02:23, 15 сентября 2024Мир

В Германии сообщили о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Bild сообщила о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отравиться в США, чтобы представить свою стратегию американскому президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты-таблоида, план украинского лидера включает готовность Киева к прекращению огня «на отдельных участках» и к согласию на временную заморозку конфликта.

В июле Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и снова перейти в наступление.

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      Марина Совина
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