Bild сообщила о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отравиться в США, чтобы представить свою стратегию американскому президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты-таблоида, план украинского лидера включает готовность Киева к прекращению огня «на отдельных участках» и к согласию на временную заморозку конфликта.

В июле Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и снова перейти в наступление.