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13:12, 15 сентября 2024Россия

Дагестанец принес публичные извинения Кадырову за драку с пожилым мужчиной

Дагестанец принес публичные извинения главе Чечни Кадырову за драку после ДТП

Кадр: Telegram-канал «ТУТ ЧЕЧНЯ»

Дагестанец принес публичные извинения главе Чечни Рамзану Кадырову за драку с пожилым мужчиной. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «ЧП Чечня».

«Рамзан Ахматович и все члены вашей семьи! Я приношу извинения за то, что нелестно отозвался. У меня не было ничего плохого, корыстных целей. Шел разговор с женщиной на эмоциях», — заявил он.

14 сентября произошло ДТП, в котором внедорожник столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате аварии первая машина смяла боковую часть второй. Отмечается, что мужчина, записавший видео с извинениями, нелестно высказался о чеченской женщине. Та, в свою очередь, позвала своего супруга на разборки. В ходе разговора житель Дагестана ударил его по голове. Позже стало известно, что он подвергся избиению со стороны близких пострадавшего мужчины.

Ранее сообщалось, что сын предпринимателя Александр Н. устроил массовую драку у бара в Асбесте Свердловской области. В инциденте пострадали несколько человек, один из которых — сотрудник наряда полиции.

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      Карина Черных
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