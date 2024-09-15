Дагестанец принес публичные извинения Кадырову за драку с пожилым мужчиной

Дагестанец принес публичные извинения главе Чечни Кадырову за драку после ДТП

Дагестанец принес публичные извинения главе Чечни Рамзану Кадырову за драку с пожилым мужчиной. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «ЧП Чечня».

«Рамзан Ахматович и все члены вашей семьи! Я приношу извинения за то, что нелестно отозвался. У меня не было ничего плохого, корыстных целей. Шел разговор с женщиной на эмоциях», — заявил он.

14 сентября произошло ДТП, в котором внедорожник столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате аварии первая машина смяла боковую часть второй. Отмечается, что мужчина, записавший видео с извинениями, нелестно высказался о чеченской женщине. Та, в свою очередь, позвала своего супруга на разборки. В ходе разговора житель Дагестана ударил его по голове. Позже стало известно, что он подвергся избиению со стороны близких пострадавшего мужчины.

Ранее сообщалось, что сын предпринимателя Александр Н. устроил массовую драку у бара в Асбесте Свердловской области. В инциденте пострадали несколько человек, один из которых — сотрудник наряда полиции.