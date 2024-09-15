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11:49, 15 сентября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Экс-премьер Финляндии Марин: Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде

Фото: Sergei Grits / AP

Воздерживаясь от активных действий против Москвы, Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде. Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявила бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин, ее слова передает «Европейская правда».

«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. (...) Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке незачем что-то менять», — приводят в публикации речь экс-премьера.

Она добавила, что в публичной сфере существует множество голосов, призывающих не покидать зону комфорта, одним из которых является предложение отказаться от помощи Украине.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

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      Глеб Палехов
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