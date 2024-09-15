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18:30, 15 сентября 2024Бывший СССР

Киев обсудил с Польшей состояние дел на фронте

Глава МО Украины Умеров рассказал главе МИД Польши о ситуации на фронте

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Руководитель Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился с польской делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и рассказал ему о ситуации на фронте. Соответствующий пост опубликован в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинского министра.

«Вместе с командой проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя», — говорится в сообщении. По словам Умерова, также обсуждался вопрос поддержки украинской военной промышленности и привлечения средств ЕС для наращивания военного производства.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада поставляют Киеву устаревшую технику, иногда — даже времен Второй мировой войны. «Недавно Украина получила гаубицы Malera 1956 года выпуска. Все бы ничего, но они были поломаны, пришли без запчастей и инструкции по эксплуатации и ремонту. Починить их не удалось. Вслед за ними поступили гаубицы М101, произведенные еще раньше — в 1943 году», — пожаловался Азаров.

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      Алевтина Запольская
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