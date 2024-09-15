Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили еще три беспилотника над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще три беспилотника в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он. По словам губернатора, в результати атаки беспилотников никто не пострадал.

Ранее Богомаз сообщил, что система ПВО сбила шесть беспилотников в регионе. На место прибыли экстренные и оперативные службы.

В ночь на 13 сентября украинские войска выпустили по российской территории 20 беспилотников. Атака была совершена на Брянскую область, под ударом также оказались Белгородская, Калужская, Курская, Орловская и Смоленская области.

