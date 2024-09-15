На Украине заявили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных

«Страна.ua»: на Украине за сутки совершили четыре поджога релейных шкафов

Четыре поджога релейных шкафов, а также три поджога автомобилей военных совершили на Украине за последние сутки. Об этом написало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источники издания в правоохранительных органах заявили, что поджоги релейных шкафов были совершены на железной дороге. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области, еще под одному — в Харьковской и Черниговской областях. Три автомобиля украинских военных сожгли в городе Кропивницкий (бывший Кировоград).

Ранее сообщалось, что пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шевченковском районе Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.