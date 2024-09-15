Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников

Богомаз: ПВО сбила еще 5 беспилотников над Брянской областью

Еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области в ночь на воскресенье, 15 сентября. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Поздно вечером 13 сентября Богомаз сообщил, что система ПВО сбила шесть беспилотников в регионе. Позже ночью он сообщил об уничтожении еще трех дронов.