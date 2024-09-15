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05:33, 15 сентября 2024Россия

Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников

Богомаз: ПВО сбила еще 5 беспилотников над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области в ночь на воскресенье, 15 сентября. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Поздно вечером 13 сентября Богомаз сообщил, что система ПВО сбила шесть беспилотников в регионе. Позже ночью он сообщил об уничтожении еще трех дронов.

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      Марина Совина
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