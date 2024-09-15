Над российским регионом сбили беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О перехваченном над российским регионом украинском беспилотнике сообщили представители Министерства обороны.

«Около 10:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что за ночь сбили 29 БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территорию России. В частности, 15 дронов самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области, пять беспилотников поражены над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью, и по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы. Гражданам, которые обнаружили части сбитых дронов, необходимо к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.