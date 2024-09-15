Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 15 сентября 2024Россия

Над российским регионом сбили беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области
СюжетМинобороны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О перехваченном над российским регионом украинском беспилотнике сообщили представители Министерства обороны.

«Около 10:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что за ночь сбили 29 БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территорию России. В частности, 15 дронов самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области, пять беспилотников поражены над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью, и по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы. Гражданам, которые обнаружили части сбитых дронов, необходимо к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

      В США назвали атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

      Пожар в российском регионе ликвидировали на 50 гектарах

      Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон и ряд объектов ВСУ

      «Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны»

      Украина решила импортировать электричество из пяти стран

      Россия сбила два украинских истребителя

      Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковой ракетой

      Российские военные сообщили о занятии очередного опорного пункта ВСУ

      Таджики оказались в лидерах по миграции в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше