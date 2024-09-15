ПВО сбила два беспилотника в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила 2 беспилотника в Смоленской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что дроны были сбиты в Смоленском и Рославльском районах области. Предварительно, в результате падения обломком пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«В случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — написал Анохин.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Никитовском районе Горловки во время тушения пожара из-за дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три сотрудника МЧС. По его словам, в момент ликвидации возгорания беспилотник сбросил взрывоопасный предмет.

Позднее ПВО сбила беспилотник в Ростовской области. По словам губернатора Василия Голубева, пострадавших и разрушений нет.