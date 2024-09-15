Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:20, 15 сентября 2024Путешествия

Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили тур у уличного агентства

РИА Новости: пострадавшие в Египте россияне купили тур у уличного агентства

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы купили экскурсию у уличного агентства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

По словам собеседника, зачастую страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, ничем не могут помочь. Расходы на лечение в данном случае должны покрывать продавцы уличного агентства.

Автобус с российскими туристами перевернулся на трассе СуэцКаир в Египте. В результате ДТП пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. Водитель задержан для дачи показаний. По предварительной информации, он мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины.

В российском посольстве в Каире сообщили, что туристы получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них доставлены в местные больницы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали мирный план Зеленского

      Crew Dragon с четырьмя туристами вернулся на Землю

      Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили тур у уличного агентства

      Сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от Евро-2028

      Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

      Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

      Шевченко вернула титул чемпионки UFC

      Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

      В Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами

      Возможности Германии наращивать военную помощь Киеву оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше