Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили тур у уличного агентства

РИА Новости: пострадавшие в Египте россияне купили тур у уличного агентства

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы купили экскурсию у уличного агентства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

По словам собеседника, зачастую страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, ничем не могут помочь. Расходы на лечение в данном случае должны покрывать продавцы уличного агентства.

Автобус с российскими туристами перевернулся на трассе Суэц — Каир в Египте. В результате ДТП пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. Водитель задержан для дачи показаний. По предварительной информации, он мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины.

В российском посольстве в Каире сообщили, что туристы получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них доставлены в местные больницы.