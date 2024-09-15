Причастность руководителей ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов подтвердили

В России доказали причастность ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов

Выписки из финансовых документов подтверждают причастность руководителей ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. По данным следствия, ООО ГК «Пикет» принадлежат от 25 до 99 процентов долей в уставных капиталах пяти компаний, три земельных участка, нежилое здание, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах.

До этого стало известно, что в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму два миллиарда рублей появилась статья о даче взятки.