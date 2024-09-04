Суд арестовал имущество группы компаний по делу о поставках некачественных бронежилетов

Суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов

Суд арестовал имущество группы компаний (ГК) «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, ООО «ГК "Пикет"» принадлежат от 25 до 99 процентов долей в уставных капиталах пяти компаний, три земельных участка площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, нежилое здание площадью 1265,7 квадратных метра, денежные средства на более чем 20 банковских счетах.

В рамках расследования установлено, что указанное имущество приобретено на деньги, полученные преступным путем в качестве оплаты за реализацию контракта.

Ранее стало известно, что в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму два миллиарда рублей появилась статья о даче взятки.

До этого по делу о мошенничестве в крупном размере были арестованы гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Позднее в деле появились четыре новых фигуранта.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.

