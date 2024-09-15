Раскрыто состояние Трампа после стрельбы

Сенатор Грэм заявил о хорошем настроении Трампа после инцидента со стрельбой

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что поговорил с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

Грэм подчеркнул, что Трамп является одним из самых сильных людей, которых он знает. «Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», — заявил сенатор.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда тот выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники The New York Post сообщили, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не в Трампа. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отметила газета.