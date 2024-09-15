ВКС России за сутки сбили два истребителя Су-27 ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, также силами противовоздушной обороны сбит МиГ-29, принадлежащий украинской стороне. Кроме того, перехвачены американский снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотников.

Ранее в августе сообщалось, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27 сбит при попытке ударить по Курской области. Самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы. Украинские военные хотели поразить частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж в российском регионе.

Самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».