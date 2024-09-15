Стало известно о переговорах Рима и Лондона для одобрения ударов ВСУ по России

Bloomberg: Стармер и Мелони обсудят применение ВСУ Storm Shadow для ударов по РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется в Рим, чтобы заручиться у его итальянской коллеги Джорджии Мелони поддержкой предложения об использовании британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников в Лондоне.

«По информации осведомленных источников, Стармер и Джорджия Мелони, встреча которых запланирована на понедельник, обсудят предложение Украины о применении британских крылатых тактических ракет большой дальности Storm Shadow по территории России», — говорится в публикации.

Отмечается, что у Стармера также запланированы аналогичные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Речь идет о том, чтобы предоставить такое разрешение даже без одобрения США.