В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

Депутат ФРГ Хофрайтер заявил о наплыве беженцев при прекращении поддержки Киева

Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева стоит ожидать массового притока беженцев с Украины. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Депутат выступил за согласованные действия стран Европейского союза (ЕС) в области миграционной политики, особенно с Польшей. Он выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск продолжат согласовывать действия в будущем.

10 сентября стало известно, что Эстония начнет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только новым украинским беженцам. Новые условия выдачи пособия начнут действовать с 11 сентября. Его размер составляет 1,2 тысячи евро. Отмечается, что в стране проживает большое число украинцев, которые находятся в Эстонии более года.