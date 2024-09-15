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01:42, 15 сентября 2024Мир

В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

Депутат ФРГ Хофрайтер заявил о наплыве беженцев при прекращении поддержки Киева
Антон Хофрайтер

Антон Хофрайтер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева стоит ожидать массового притока беженцев с Украины. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Депутат выступил за согласованные действия стран Европейского союза (ЕС) в области миграционной политики, особенно с Польшей. Он выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск продолжат согласовывать действия в будущем.

10 сентября стало известно, что Эстония начнет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только новым украинским беженцам. Новые условия выдачи пособия начнут действовать с 11 сентября. Его размер составляет 1,2 тысячи евро. Отмечается, что в стране проживает большое число украинцев, которые находятся в Эстонии более года.

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      Марина Совина
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