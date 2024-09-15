Представитель МИД Захарова назвала президента Молдавии Санду «терминатором»

Президент Молдавии Майя Санду и лидер Украины Владимир Зеленский «внедрены» Западом для разрушения традиционной культуры своих народов. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу молдавского государства «терминатором», передает ТАСС.

«Это такой внедренный человек-терминатор (...) В Молдавии — это Санду. Украина — это Зеленский. (...) Что в первую очередь они подрывают? Историю, культуру, традиции», — прокомментировала дипломат возможный запрет Русской православной церкви в Молдавии.

Она добавила, что, несмотря на внешнюю приверженность национальным культурным символам, подобные лица проводят скрытую деструктивную политику против истории собственной страны.

Ранее Захарова высказалась о мирном плане Зеленского. По ее словам, обсуждать предложения Киева нет смысла, поскольку их реализация полностью зависит от воли Вашингтона.

