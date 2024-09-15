Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 15 сентября 2024Бывший СССР

В МИД России президента Молдавии назвали «терминатором»

Представитель МИД Захарова назвала президента Молдавии Санду «терминатором»
Санду Майя

Санду Майя. Фото: Imago /Archeopix / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду и лидер Украины Владимир Зеленский «внедрены» Западом для разрушения традиционной культуры своих народов. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу молдавского государства «терминатором», передает ТАСС.

«Это такой внедренный человек-терминатор (...) В Молдавии — это Санду. Украина — это Зеленский. (...) Что в первую очередь они подрывают? Историю, культуру, традиции», — прокомментировала дипломат возможный запрет Русской православной церкви в Молдавии.

Она добавила, что, несмотря на внешнюю приверженность национальным культурным символам, подобные лица проводят скрытую деструктивную политику против истории собственной страны.

Ранее Захарова высказалась о мирном плане Зеленского. По ее словам, обсуждать предложения Киева нет смысла, поскольку их реализация полностью зависит от воли Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

      В США назвали атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

      Пожар в российском регионе ликвидировали на 50 гектарах

      Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон и ряд объектов ВСУ

      «Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны»

      Украина решила импортировать электричество из пяти стран

      Россия сбила два украинских истребителя

      Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковой ракетой

      Российские военные сообщили о занятии очередного опорного пункта ВСУ

      Таджики оказались в лидерах по миграции в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше