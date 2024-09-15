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16:51, 15 сентября 2024Мир

В США не заметили изменения поддержки демократки Харрис от певицы Тейлор Свифт

ABC News: поддержка Свифт не повлияла на желание граждан голосовать за Харрис

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Публичная поддержка кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис от популярной американской певицы Тейлор Свифт практически не повлияла на желание граждан страны голосовать за демократку. Об этом со ссылкой на опрос компании Ipsos сообщает телеканал ABC News.

Согласно данным опросов общественного мнения, проведенного среди 3267 взрослых американцев, лишь шесть процентов заявили, что поддержка со стороны Свифт, вероятно, подтолкнет их проголосовать за Харрис. В то же время 13 процентов респондентов заявили, что решение Свифт оттолкнет их от поддержки кандидата от демократов.

Еще 81 процент опрошенных отметили, что решение Свифт не имеет для них никакого значения с точки зрения их политических предпочтений на будущих президентских выборах.

Ранее обозреватели New York Times (NYT) обратили внимание на то, что по опубликованной в аккаунте американской певицы Тейлор Свифт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ссылке, ведущей на сайт для регистрации на президентских выборах в США, перешли и посетили сайт более 400 тысяч фанатов артистки, что намного превышает среднесуточный показатель сайта — 30 тысяч посещений в начале сентября.

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      Виктория Кондратьева
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