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05:50, 15 сентября 2024Мир

Захарова указала на присваивающее функции Бога «глубинное государство» в США

Захарова: в США «глубинное государство» присваивает себе функции Бога

Фото: Elena Stadnichenko / Roscongress / Reuters

«Глубинное государство» в США считает месть одним из своих достоинств и присваивает себе функции Бога. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Таким образом она прокомментировала кампанию Госдепартамента США против телеканала российской медиагруппы Russia Today (RT). По словам дипломата, власти Соединенных Штатов считают подобные обвинения возмездием. «Поэтому все те, кто не прогнулся, не сломался, все те, кто имеет свою точку зрения, все те, кто борется, являются для американского «глубинного государства»... абсолютно законной целью», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес RT объявлением информационной войны. По ее словам, в основе обвинений лежит русофобия, яркие примеры которой можно наблюдать в 30-е годы XX века.

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      Марина Совина
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