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05:00, 16 сентября 2024Из жизни

21-летняя звезда OnlyFans назвала порно «ямой» и объявила о завершении карьеры

Breckie Hill

Breckie Hill. Фото: @breckiehill

Звезда платформы для взрослых OnlyFans из США Бреки Хилл заявила, что работа в порно уничтожила ее отношения с возлюбленным и объявила о завершении карьеры. Об этом пишет The Daily Caller.

21-летняя Хилл рассказала, что из-за съемок в порно рассталась с популярным стримером Jynxzi. Молодой человек ранее заявил, что во время романа с моделью «преследовал некую женщину и был зависим от порнографии». Хилл сказала, что виновата в этом.

«Я решила завершить карьеру на OnlyFans. Я определенно должна была это сделать, как только у меня начались серьезные отношения. Они к тому же были публичными, и я никогда не прощу себе этого», — посетовала модель.

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Она также сказала, что работа на платформе «сильно повлияла на ее психическое здоровье». Девушка призналась, что после переезда из родной Миннесоты в Лос-Анджелес «провалилась в эту яму» и не осознавала, что делает. «Все это совсем не отражало мою личность. И это еще один момент, которого я себе никогда не прощу», — сказала Хилл.

В итоге она решила не только перестать сниматься в порно, но и вести страницы в других социальных сетях. Также девушка призналась в любви к Jynxzi и сказала, что всегда будет поддерживать его.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии год занималась подбором моделей для OnlyFans, и извращенные запросы клиентов привели ее к вере в бога. Женщина заявила, что платформа «подпитывает больные фантазии мужчин».

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      Никита Савин
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