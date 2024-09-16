56-летняя Ольга Кабо объяснила важность наличия морщин на лице

56-летняя актриса Ольга Кабо заявила, что филлеры делают человека безликим

Советская и российская актриса Ольга Кабо объяснила важность наличия морщин на лице. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

56-летняя знаменитость отметила, что не боится своего возраста и находится в гармонии с собой. Так, она заявила, что посещает косметолога и следит за внешностью, однако не собирается менять ее черты. По словам артистки, ей важно сохранить свою индивидуальность и узнаваемость, которую разрушают пластические операции.

«Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинам должны понимать, в каком я настроении. Ведь наши морщины — это атлас жизни, и любое оперативное вмешательство или чрезмерное употребление филлеров, на мой взгляд, стирает историю жизни и делает человека безликим и неинтересным», — объяснила собеседница издания.

В июле 61-летняя американская певица, автор песен, продюсер, актриса и модель Ванесса Уильямс раскрыла секрет моложавой внешности.