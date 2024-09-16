Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:42, 16 сентября 2024Ценности

56-летняя Ольга Кабо объяснила важность наличия морщин на лице

56-летняя актриса Ольга Кабо заявила, что филлеры делают человека безликим

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советская и российская актриса Ольга Кабо объяснила важность наличия морщин на лице. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

56-летняя знаменитость отметила, что не боится своего возраста и находится в гармонии с собой. Так, она заявила, что посещает косметолога и следит за внешностью, однако не собирается менять ее черты. По словам артистки, ей важно сохранить свою индивидуальность и узнаваемость, которую разрушают пластические операции.

«Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинам должны понимать, в каком я настроении. Ведь наши морщины — это атлас жизни, и любое оперативное вмешательство или чрезмерное употребление филлеров, на мой взгляд, стирает историю жизни и делает человека безликим и неинтересным», — объяснила собеседница издания.

В июле 61-летняя американская певица, автор песен, продюсер, актриса и модель Ванесса Уильямс раскрыла секрет моложавой внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Российская армия станет второй в мире по количеству военных

      Редкую «бабочку-колибри» заметили в российском регионе

      На Украине выступили против создания контактной группы по урегулированию конфликта

      Французские охотники на уток подверглись нападению толпы мигрантов с мачете и арматурой

      Российские школьники на видео по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения

      В Госдуме связали нападение на школу в Челябинске с действиями противников России

      В Госдуме представили Киркорова на фронте и ужаснулись

      Пассажир во время полета заявил о падении самолета и попытался задушить стюардессу

      В ЛНР увеличилось число пострадавших после удара ВСУ

      МИД Украины сообщил о миллионе проживающих за границей мужчин призывного возраста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше