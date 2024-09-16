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16:37, 16 сентября 2024Из жизни

70-летняя одинокая женщина рассказала о счастливой жизни

Пожилая женщина из США прожила всю жизнь без партнера и осталась довольна этим

Кадр: Bella DePaulo / YouTube

Жительница США осталась довольна своим решением никогда не выходит замуж. Об этом пишет Business Insider.

70-летняя социолог Белла Депаоло всегда жила одна, однако она сама выбрала такой путь. В молодости Депаоло встречалась с мужчинами и заводила романы, но, по ее собственному признанию, каждый раз, расставаясь с очередным бойфрендом, она чувствовала облегчение. В какой-то момент все ее друзья и знакомые стали жениться и выходить замуж, женщина тогда подумала, что, возможно, просто не созрела для брака в отличие от сверстниц. Однако со временем она поняла, что ей вообще не нужен партнер и она не хочет детей. С тех пор Депаоло прекратила борьбу с собственными желаниями и прожила почти 50 лет одна.

По словам пожилой женщины, она ни о чем не жалеет. Ей нравится, что она ни от кого не зависит, не обязана посвящать время семье и может принимать все решения самостоятельно. Кроме того, Депаоло нравится ее быт — она встает и ложится в то время, когда ей удобно, убирается и ест, когда ей хочется и обустраивает жилье по своему усмотрению. Она также отметила, что благодаря тому, что она ни от кого не зависит, она без труда переехала из штата Вирджиния в Калифорнию в зрелом возрасте. Депаоло считает, что это решение сделало ее по-настоящему счастливой.

Единственным минусом одинокой жизни для нее стала снисходительность, а иногда даже жалость со стороны замужних женщин и пар. Пенсионерка рассказала, что иногда люди даже отзывали приглашения на мероприятия, узнав, что у нее нет партнера.

Депаоло занимается научными исследованиями. Последние годы она изучает социологические данные, касающиеся счастья и благополучия одиноких людей. По ее словам, одиночество — это своеобразная стигма в современном обществе, и она работает над тем, чтобы при помощи актуальных научных данных изменить это ложное убеждение.

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      Антонина Черташ
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